Динамо пыталось приобрести кандидата в сборную Украины – киевлян отпугнула цена

Динамо могло приобрести форварда Десны Александра Филиппова, сообщает ТаТоТаке.

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Отмечается, что черниговцы оценили своего игрока в сумму, превышающую 1 млн евро. В итоге, Динамо решило отказаться от трансфера нападающего. Тransfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро, а контракт с Десной рассчитан до 31 января 2022 года.

К слову, Филиппов провел 30 матчей в составе Десны в сезоне 2019/20, записав в свой актив 16 голов и 4 ассиста.

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