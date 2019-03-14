Динамо пыталось подписать Фаса – защитника Остенде

Лига чемпионов — 00:08 1419
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Лига чемпионов: определились все участники 1/4 финала
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Динамо – Челси: предматчевая пресс-конференция Александра ХацкевичаЛига Европы — 13 март 832
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Худший четвертьфинал Испании в Лиги чемпионов за 9 или 14 лет – хорошая примета для Ювентуса и новые короли ЕвропыЛига чемпионов — 13 март 1020
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Динамо – Челси: прямая трансляция предматчевой пресс-конференции Александра ХацкевичаЛига Европы — 13 март 374
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"Романчук програв конкуренцію у збірній Польщі". Чому Костевич у Леху – під загрозою, а до Шевченка – велика повагаИнтервью — 13 март 588