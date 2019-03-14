Динамо пыталось подписать Фаса – защитника Остенде

Защитник Остенде Ваут Фас мог зимой перейти в киевское Динамо.

Киевское Динамо проявляло интерес к 20-летнему защитнику Остенде Вауту Фасу, сообщает Nieuws365. Правда, сам футболист отказался переезжать в Украину.

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Фас является воспитанником Андерлехта, но за первую команду не провел ни одного матча. Отдавался в аренду в Херенвен и Эксельсиор. Летом прошлого года перешел в Остенде за 300 тысяч евро.

Сейчас центральным защитником интересуются бельгийские топ-клубы. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

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