Илир Красничи был очень близок к подписанию контракта с киевским Динамо, сообщает Телеграм-канал Футбол с вертолета.

Косовский универсал уверенно ворвался в украинский футбол и сейчас регулярно играет за свою национальную сборную. Поэтому неудивительно, что Динамо обратило свое внимание уже на адаптированного к УПЛ игрока.

Братья Суркисы делали предложение по игроку, но руководство Колоса настаивало на сумме с шестью нулями, ближе к 2+ млн евро – киевляне предлагали втрое меньше.

В итоге киевляне так и не сделали предложение, которое бы удовлетворило ковалевцев, поэтому трансфер не состоялся, а в Киев уехал Алиу Тиаре из французского Гавра.

