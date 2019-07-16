Динамо пыталось подписать игрока сборной Сенегала, но получило отказ

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Сініша Міхайловіч почав боротьбу з раком і зобов'язаний його перемогти – Абідаль, Хонас, Соль та інші підтвердять
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Твіттеріада. Погроза Мілевського, Мессі зализує рани, жона Франа Соля демонструє груди – в умовах суворої секретностіОвертайм — 15 июль 1297
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Карпати перемогли збірну України – перша поразка "синьо-жовтих" у Львові, епічний автогол та історичне дежавюСборная Украины — 15 июль 685
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Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії АИталия — 15 июль 1386
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"Нас запрошували у кримінальні кола". Кличко-молодший заробляв на Термінаторі, опинявся у нокдаунах і хотів побити братаОвертайм — 15 июль 694