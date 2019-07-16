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Динамо пыталось подписать игрока сборной Сенегала, но получило отказ

11:03 205 Читати українською
Динамо пыталось подписать игрока сборной Сенегала, но получило отказ
Опа Нгетт / Соцсети

Киевское Динамо могло бесплатно подписать футболиста Метца.

Украинский клуб интересовался вингером французского Метца Опа Нгеттом, контракт которого истекал летом этого года, сообщает lequipe.fr.

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Сенегальский футболист получил предложения от Динамо, Брюгге и Нанта, однако решил все же продолжить контракт со своим бывшим клубом.

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К слову, в прошлом сезоне Нгетт провел за Метц 36 поединков во всех турнирах, где забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Также в активе вингера 7 игр в футболке сборной Сенегала.

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