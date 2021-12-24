Динамо пыталось подписать форварда Крузейро
11:18 - Читати українською
Нападающий Крузейро Игор Тьяго имел шанс перебраться в Киев.
Крузейро отклонил предложение Динамо по поводу форварда Игора Тьяго, сообщает Itatiaia - A Radio de Minas.
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Портал Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро. Также интерес к 20-летнему нападающему проявляли Дунайска Стреда и болгарский Лудогорец.
В прошлом сезоне во втором бразильском дивизионе Тьяго провел 25 матчей, в которых отличился 4-мя голами и ассистом. Главным бомбардиром Динамо в нынешнем сезоне УПЛ остается Виктор Цыганков (11 мячей).
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