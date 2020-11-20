Динамо пыталось перенести матч с Ингульцом из-за ужасной кадровой ситуации – соперник ответил отказом, – СМИ
20:10 - Читати українською
Киевское Динамо стремилось изменить дату проведения поединка 10-го тура чемпионата Украины против Ингульцом.
Несмотря на просьбы Динамо перенести матч против Ингульца, клуб из Петрово отказал, сообщает meta-ratings.
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Киевляне автобусом уже выехали в Кропивницкий на ближайший матч против Ингульца в "усеченном" составе.
Напомним, что в лазарете Динамо находится сразу 15 игроков. Поединок против Ингульца состоится уже завтра, 21 ноября, а 24 ноября будет принимать Барселону в 4 туре Лиги чемпионов.
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