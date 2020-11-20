Несмотря на просьбы Динамо перенести матч против Ингульца, клуб из Петрово отказал, сообщает meta-ratings.

Динамо отчиталось о катастрофических потерях – Кендзера стал 15 игроком в лазарете

Киевляне автобусом уже выехали в Кропивницкий на ближайший матч против Ингульца в "усеченном" составе.

Напомним, что в лазарете Динамо находится сразу 15 игроков. Поединок против Ингульца состоится уже завтра, 21 ноября, а 24 ноября будет принимать Барселону в 4 туре Лиги чемпионов.

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