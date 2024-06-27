Французско-ивуарийский центрбек Микаэль Наде может продолжить карьеру в чемпионате Украины.

Динамо хочет организовать трансфер Наде, сообщает Le Progrès. У защитника истек контракт с Сент-Этьеном, поэтому киевляне рассчитывают на подписание свободного агента.

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Динамо придется выиграть серьезную конкуренцию. По информации источника, на Микаэля также претендуют клубы из Чемпионшипа, Бундеслиги и Лиги 1.

Сент-Этьен пробился в элиту через переходные матчи, где одолел Метц. После выхода в Лигу 1 клуб получил нового владельца, который пытается как можно быстрее начать трансферную деятельность.

С этим связана задержка по Наде. Ему еще не предложили новый контракт. Во второй части прошлого сезона 25-летний Микаэль стал основным защитником Сент-Этьена.

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