Киевское Динамо продолжает подготовку к матчу 3-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского Пафоса.

Виталий Буяльский в матче против Хамруна / фото: ФК Динамо

"Бело-синие" провели предматчевую тренировку накануне матча с Пафосом на Мотор Арене в польском Люблине, сообщает пресс-служба Динамо.

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Штаб Александра Шовковского получил приятную новость – вместе с командой тренировался и капитан команды Виталий Буяльский. Ранее наставник киевлян сообщил, что не сможет рассчитывать на Анхеля Торреса и Валентина Рубчинского.

Напомним, первый матч Динамо против Пафоса состоится уже завтра, 5 августа, начало в 21:00. Победитель противостояния встретится с сильнейшим в паре Лех Познань – Црвена Звезда за право выйти в основной этап Лиги чемпионов.

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