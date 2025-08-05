Динамо провело тренировку перед матчем с Пафосом в Лиге чемпионов – возвращение лидера в обойму
Киевское Динамо продолжает подготовку к матчу 3-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского Пафоса.
"Бело-синие" провели предматчевую тренировку накануне матча с Пафосом на Мотор Арене в польском Люблине, сообщает пресс-служба Динамо.
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Штаб Александра Шовковского получил приятную новость – вместе с командой тренировался и капитан команды Виталий Буяльский. Ранее наставник киевлян сообщил, что не сможет рассчитывать на Анхеля Торреса и Валентина Рубчинского.
Напомним, первый матч Динамо против Пафоса состоится уже завтра, 5 августа, начало в 21:00. Победитель противостояния встретится с сильнейшим в паре Лех Познань – Црвена Звезда за право выйти в основной этап Лиги чемпионов.
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