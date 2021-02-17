Накануне противостояния с бельгийцами в Лиге Европы Мирча Луческу получил серьезное усиление.

Киевляне провели тренировку под четким наблюдением Мирчи Луческу накануне первой встречи с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт клуба.

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Стоит отметить возвращении в общую группу Ильи Забарного. Юный защитник "бело-синих" пропускал победный матч с Олимпиком в УПЛ (3:1) из-за повреждения колена. Для тренерского штаба это серьезное усиление, ведь Забарный был одним из лидеров защиты в первой части сезона (18 матчей во всех турнирах).

Уже завтра, 18 февраля, Динамо будет противостоять Брюгге, начало ожесточенного противостояния в 17:00. Ответный матч запланирован на 25 февраля.

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Фото с тренировки Динамо: