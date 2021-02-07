В Олимпийском дворике на НСК Олимпийский сегодня, 7 февраля, состоялось торжественное прощание с Михаилом Давидовичем Суркисом, отцом президента Динамо Игоря Суркиса и почетного члена УЕФА Григория Суркиса.

Умер отец братьев Суркисов

Почтить память Михаила Суркиса пришли родные, близкие, многочисленные друзья и знакомые, сообщает официальный сайт Динамо. Не обошлось и без звездных гостей: в трудную минуту братьев Суркисов поддержали президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром, а также президент Шахтера Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

Отметим, что жизнь Михаила Суркиса оборвалась на 102-м году жизни. В течение 60-ти лет он был военным медиком. Основная специализация – невропатолог, участвовал во Второй мировой войне. Напомним, Игорь Суркис является президентом Динамо с 10 июня 2002 года. До этого боссом клуба был его старший брат Григорий.

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