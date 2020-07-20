Динамо провело торжественное прощание с Лозинским

Киевское Динамо трогательно попрощалось с легендарным защитником 70-80-х Владимиром Лозинским.

Динамо устроило прощальную церемонию с бывшим защитником киевлян Владимиром Лозинским, сообщает официальный сайт киевлян.

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В Олимпийский дворик НСК Олимпийский почтить память, попрощаться и проводить в последний путь знаменитого динамовца пришли ветераны Динамо, руководство киевского клуба, многочисленные друзья, коллеги и подопечные. Среди них – президент Динамо Игорь Суркис, почетный член УЕФА Григорий Суркис, выдающиеся игроки "бело-синих" Владимир Мунтян, Анатолий Коньков, Владимир Бессонов, Анатолий Демьяненко, Павел Яковенко, Олег Кузнецов, Александр Заваров и другие. После гражданской панихиды Лозинского похоронили на участке 42А Байкового кладбища.

Напомним, Владимир Лозинский выступал в составе Динамо в период с 1975 по 1984 годы. За это время он трижды становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. Кроме того, четыре раза попадал в список 33-х лучших футболистов сезона (1979, 1980, 1982 и 1983). Провел четыре матча в составе сборной СССР.

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