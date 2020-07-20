toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВИКТОР СКРИПНИК УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо провело торжественное прощание с Лозинским

20 июля 16:24 - Читати українською
Динамо провело торжественное прощание с Лозинским
Прощание с Владимиром Лозинским / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо трогательно попрощалось с легендарным защитником 70-80-х Владимиром Лозинским.

Динамо устроило прощальную церемонию с бывшим защитником киевлян Владимиром Лозинским, сообщает официальный сайт киевлян.

Легенда Динамо Лозинский умер после тяжелой болезни

В Олимпийский дворик НСК Олимпийский почтить память, попрощаться и проводить в последний путь знаменитого динамовца пришли ветераны Динамо, руководство киевского клуба, многочисленные друзья, коллеги и подопечные. Среди них – президент Динамо Игорь Суркис, почетный член УЕФА Григорий Суркис, выдающиеся игроки "бело-синих" Владимир Мунтян, Анатолий Коньков, Владимир Бессонов, Анатолий Демьяненко, Павел Яковенко, Олег Кузнецов, Александр Заваров и другие. После гражданской панихиды Лозинского похоронили на участке 42А Байкового кладбища.

Напомним, Владимир Лозинский выступал в составе Динамо в период с 1975 по 1984 годы. За это время он трижды становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. Кроме того, четыре раза попадал в список 33-х лучших футболистов сезона (1979, 1980, 1982 и 1983). Провел четыре матча в составе сборной СССР.

"Від Динамо я такого не очікував": хто винен і що робити перед Лігою чемпіонів, або Чому Зорю не варто засуджувати

blog_ava
Колос – Динамо: Киев проползает в ЛЧ после уникального фиаско – позорная развязка сезона, феерия не тех динамовцев
20 июля
36344
Теги
Игорь Суркис Динамо Киев Динамо Киев Владимир Бессонов Павел Павел Яковенко Александр Заваров Владимир Мунтян Анатолий Анатолий Демьяненко Олег Олег Кузнецов Анатолий Коньков Владимир Лозинский Григорий Суркис Смерти футболистов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
20
мин
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук