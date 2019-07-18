Динамо провело первую тренировку после сборов – Цыганков и Дуэлунд занимались по индивидуальной программе

Киевское Динамо продолжает подготовку к Суперкубку Украины против донецкого Шахтера.

Игроки киевского Динамо провели первую тренировку после сбора в Австрии, сообщает официальный сайт киевлян.

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Отмечается, что тренировки проводили специальными мячами, которыми будут играть в матче за Суперкубок.

Интересно, что по индивидуальной программе тренировались Виктор Цыганков и Миккель Дуэлунд, которые продолжают восстанавливаться от повреждений.

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