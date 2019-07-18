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Динамо провело первую тренировку после сборов – Цыганков и Дуэлунд занимались по индивидуальной программе

07:30 76 Читати українською
Динамо провело первую тренировку после сборов – Цыганков и Дуэлунд занимались по индивидуальной программе
Обучение игрока Динамо / фото: ФК Динамо Киев

Киевское Динамо продолжает подготовку к Суперкубку Украины против донецкого Шахтера.

Игроки киевского Динамо провели первую тренировку после сбора в Австрии, сообщает официальный сайт киевлян.

Соль пропустит матч за Суперкубок, Динамо вернулось со сборов с восемью травмированными, – Цыганык

Отмечается, что тренировки проводили специальными мячами, которыми будут играть в матче за Суперкубок.

Интересно, что по индивидуальной программе тренировались Виктор Цыганков и Миккель Дуэлунд, которые продолжают восстанавливаться от повреждений.

Шахтер – Динамо: матч за Суперкубок Украины будут транслировать с 18 телекамер – это больше, чем групповой этап ЛЧ

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