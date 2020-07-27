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Динамо провело переговоры с Луческу еще в мае, – Денисов

00:00 - Читати українською
Динамо провело переговоры с Луческу еще в мае, – Денисов
Суркис и Луческу / фото Динамо

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал о деталях переговоров Мирчи Луческу с киевским Динамо.

"Руководство Динамо в лице президента Игоря Суркиса присматривалось к этой идее раньше. Что для болельщиков Динамо и Шахтера стало громом среди ясного неба в июле, о том я был в курсе несколько месяцев назад.

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Еще в мае были проведены предварительные переговоры о том, пошел бы или нет. Точно знаю, что прозвучало: "Пошел бы". Была даже заявлена цена, за которую пошел. Цена эта была в разы меньше, чем гонорары, которые были у Луческу в Шахтере и затем в Зените.

Луческу пошел даже на меньшие деньги. За энную, достаточно небольшую сумму, он был готов перечеркнуть свое имя, вписанное в историю Шахтера золотыми буквами, и прийти в стан злейшего врага "горняков" и все это сделать", – сказал Денисов в ефірі ТРК Украина 24.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Александр Денисов
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