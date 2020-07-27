Динамо провело переговоры с Луческу еще в мае, – Денисов

"Руководство Динамо в лице президента Игоря Суркиса присматривалось к этой идее раньше. Что для болельщиков Динамо и Шахтера стало громом среди ясного неба в июле, о том я был в курсе несколько месяцев назад.

Палкин – о приходе Луческу в Динамо: Его называют Мистером, но мистеры так не поступают

Еще в мае были проведены предварительные переговоры о том, пошел бы или нет. Точно знаю, что прозвучало: "Пошел бы". Была даже заявлена цена, за которую пошел. Цена эта была в разы меньше, чем гонорары, которые были у Луческу в Шахтере и затем в Зените.

Луческу пошел даже на меньшие деньги. За энную, достаточно небольшую сумму, он был готов перечеркнуть свое имя, вписанное в историю Шахтера золотыми буквами, и прийти в стан злейшего врага "горняков" и все это сделать", – сказал Денисов в ефірі ТРК Украина 24.

Динамо був потрібен "свій Мораєс" – переваги та ризики запрошення Луческу на посаду головного тренера киян