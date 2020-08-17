Динамо провело очередную тренировку – восемь игроков продолжают восстанавливаться от травм

В тренировке не участвовали ключевые игроки, которые восстанавливаются после травм различного характера, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Цыганков пройдет медобследование в Мюнхене

Денис Попов, Владимир Шепелев, Артем Шабанов, Беньямин Вербич, Виталий Миколенко, Никита Бурда, Бенито и Ахмед Алибеков занимались по индивидуальной программе. Виктор Цыганков тоже не участвовал в тренировке, ведь отправился на медобследование в Мюнхен.

Напомним, уже в эту пятницу, 21 августа, Динамо проведет первый поединок в новом сезоне УПЛ. Соперником будет донецкий Олимпик, матч начнется в 17:00.

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