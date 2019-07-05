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Динамо проведет товарищеский матч с представителем региональной лиги Австрии

13:43 49 Читати українською
Динамо проведет товарищеский матч с представителем региональной лиги Австрии
Игроки Динамо / Динамо

Динамо назвало еще одного соперника на предсезонных сборах в Австрии.

Динамо объявило о спарринге против австрийской команды Цирль, которая выступает в региональной лиге местного чемпионата.

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Товарищеский поединок киевлян состоится 9 июля, начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт Динамо.

Динамо – Ботошани – 1:1 – видео голов и обзор матча

Напомним, подопечные Александра Хацкевича находятся на межсезонных сборах в Австрии, где вчера, 4 июля, провели первый спарринг против Ботошани, который закончился ничьей – 1:1.

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