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Динамо проведет товарищеский матч против второлиговой Чайки

20:09 19 Читати українською
Динамо проведет товарищеский матч против второлиговой Чайки
Игроки Динамо / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо проведет контрольную встречу во время международной паузы.

 

Киевское Динамо и Чайка из Петропавловской Борщаговки проведут спарринг во время международных матчей национальных сборных, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Отмечается, что в контрольной игре примут участие незадействованные в сборных игроки, а также ближайший резерв первой команды Динамо.

Товарищеский матч состоится в воскресенье, 13 октября. Начало игры в 15:00.

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