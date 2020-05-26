Динамо проведет спарринг с Олимпиком перед рестартом УПЛ – известна дата

Киевское Динамо продолжает восстанавливать свои игровые кондиции с помощью товарищеских матчей.

Команда Алексея Михайличенко запланировала товарищеский матч против донецкого Олимпика. Встреча состоится 27 мая. Начало в 14:00.

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Комитет арбитров УАФ назначил на отчетный поединок судейскую бригаду во главе с Климом Забродой. Для обоих соперников этот спарринг станет вторым после возобновления тренировок. Ранее Динамо сыграло вничью с Рухом (0:0), а Олимпик победил Колос (2:1).

Напомним, на вынужденную паузу УПЛ ушла в середине марта. После 23-х сыгранных туров Динамо занимает третье место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Олимпик расположился на предпоследней строчке, имея 19 зачетных пунктов.

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