Динамо проведет спарринг с китайским Тяньцзинь Цюаньцзянь

Стал известен новый спарринг-партнер киевского Динамо на сборах в Австрии.

5 июля в австрийском городке Енбах киевское Динамо проведет товарищеский матч против китайского Тяньцзинь Цюаньцзянь, сообщает официальный сайт клуба.

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Ранее сообщалось, что 4 июля киевляне сыграют с чемпионом Азербайджана Карабахом, 8 числа их соперником станет чешский Пршибрам, а 14 - Виктория (Чехия).

Кроме того, 27 июля Динамо в Киеве проведет спарринг с Колосом из Ковалевки.