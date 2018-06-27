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Динамо проведет спарринг с китайским Тяньцзинь Цюаньцзянь

06:00 7 Читати українською
Динамо проведет спарринг с китайским Тяньцзинь Цюаньцзянь
Виктор Цыганков / Фото ФК Динамо - Игорь Суркис: Пантич, Самбрано и Корзун или пойдут в аренду, или будут проданы

Стал известен новый спарринг-партнер киевского Динамо на сборах в Австрии.

5 июля в австрийском городке Енбах киевское Динамо проведет товарищеский матч против китайского Тяньцзинь Цюаньцзянь, сообщает официальный сайт клуба.

Игорь Суркис: Пантич, Самбрано и Корзун или пойдут в аренду, или будут проданы

Ранее сообщалось, что 4 июля киевляне сыграют с чемпионом Азербайджана Карабахом, 8 числа их соперником станет чешский Пршибрам, а 14 - Виктория (Чехия).

Кроме того, 27 июля Динамо в Киеве проведет спарринг с Колосом из Ковалевки.

Теги
Тяньцзинь Цюаньцзянь Тяньцзинь Цюаньцзянь Динамо Киев Динамо Киев Межсезонные сборы
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