Бухарестское Динамо приедет в Киев на поединок с "бело-синими".

Киевское Динамо сыграет товарищеский матч с бухарестским Динамо 27 марта, сообщает digisport.

Луческу хочет наладить сотрудничество Динамо с европейским клубом

Таким образом главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу хочет улучшить финансовое положение своей бывшей команды, которая из-за долгов рискует остаться без лицензии на следующий сезон. Вырученные средства от поединка на НСК Олимпийский будут переданы румынскому клубу.

Большую часть своей игровой карьеры Луческу провел в бухарестском Динамо и также успел поработать тренером в своем родном клубе. Напомним, во время проведения спарринга между "динамовцами" будет перерыв на матчи сборных.

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