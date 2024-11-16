Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.

Матчи 16-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 5 дней: с 5-го по 9-е декабря, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Центральным матчем станет дуэль лидеров – Динамо и Александрии. Интересным также будет противостояние Шахтера и Ворсклы Юрия Максимова, который всегда был неудобным соперником для "горняков".

16-й ТУР

5 декабря (четверг)

Шахтер – Ворскла – 18:00

7 декабря (суббота)

Левый Берег – ЛНЗ – 13.00

Черноморец – Кривбасс – 15.30

Карпаты – Верес – 18.00

8 декабря (воскресенье)

Ингулец – Заря – 13:00

Колос – Оболонь – 15:30

Динамо – Александрия – 18:00

9 декабря (понедельник)

Полесье – Рух – 18.00

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