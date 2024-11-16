Динамо против Александрии – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 16-го тура
Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.
Матчи 16-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 5 дней: с 5-го по 9-е декабря, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Центральным матчем станет дуэль лидеров – Динамо и Александрии. Интересным также будет противостояние Шахтера и Ворсклы Юрия Максимова, который всегда был неудобным соперником для "горняков".
16-й ТУР
5 декабря (четверг)
Шахтер – Ворскла – 18:00
7 декабря (суббота)
Левый Берег – ЛНЗ – 13.00
Черноморец – Кривбасс – 15.30
Карпаты – Верес – 18.00
8 декабря (воскресенье)
Ингулец – Заря – 13:00
Колос – Оболонь – 15:30
Динамо – Александрия – 18:00
9 декабря (понедельник)
Полесье – Рух – 18.00
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