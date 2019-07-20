Динамо просматривает трех потенциальных новичков

На просмотр в киевское Динамо прибыли очередные потенциальные новички. Они могут оказаться в команде U-19.

Динамо U-19 просматривает трех новичков, сообщает Динамомания.

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В частности, на просмотр прибыли защитник Смены-Оболонь Даниил Мащенко, а также два полузащитника – Илья Ухань (академия Днепра) и Виталий Бедин (ДЮСШ-11 Черноморец). Кроме того, "бело-синие" продолжают просматривать Килыка и Яцыка, которые присоединились к лагерю команды раньше. Отметим, что все эти игроки вышли на поле в контрольном матче против Десны U-21.

К слову, команда Динамо U-19 под руководством Игоря Костюка стала чемпионом Украины в сезоне 2018/19.

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