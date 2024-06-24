Накануне Динамо вышло из отпуска, а сегодня, 24 июня, игроки первой команды прошли медосмотр, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Динамо официально вышло из отпуска – команда начала тренировки со звездным пополнением

Плановое обследование в киевской клинике "Добробут" состоялось под наблюдением главного тренера Александра Шовковского.

Динамовцы поочередно заходили на осмотры в кабинеты профильных специалистов – терапевта, кардиолога, офтальмолога, невропатолога, отоларинголога. Также игроки сдавали анализы и проходили различные обследования – электрокардиограмму, рентгенографию органов грудной клетки, УЗИ внутренних органов, брюшной полости и щитовидной железы, ЭХО сердца, остеоденситометрию, дуплексное сканирование сосудов головы и шеи и другие. Теперь результаты обследования будут обрабатываться в течение ближайших нескольких дней, после чего их передадут клубным врачам.

Относительно других функциональных исследований и тестов – они могут проводиться непосредственно на клубной базе, для этого там есть все необходимые условия и нужное оборудование. После медосмотра команда отправилась тренировки на базу в Виту-Литовске.

В ближайшие две недели Динамо будет тренироваться в Киеве, после чего отправится на подготовительный сбор в Австрию.

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