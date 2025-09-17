Александрия на выходных одержала дебютную победу в сезоне, прервав 6-матчевую безвыигрышную серию, но в рамках Кубка эти расклады не имеют смысла. Андердоги настраиваются на грандов и всегда готовы сотворить сенсацию – особенно в родных стенах. Тем более, что киевляне в субботу едва не уступили Оболони.

Александр Шовковский выставил в старт сразу двух летних новичков. Позицию на острие атаки занял скандальный Бленуце, тогда как в центре обороны дебютировал высоченный Тиаре. Рядом с ним расположился Биловар, а правым фулбеком поставить юного Захарченко – он дебютировал за основу Динамо в официальных матчах. Так же, как и голкипер Моргун.

Ярмоленко поберегли, а вот Шапаренко, Бражка, Пихаленка, Кабаева и Дубинчака бросили сразу в бой. Впрочем, особого влияния в первом тайме лидеры не оказали. В целом киевляне выглядели лучше, но до 20-й минуты моментов на поле вообще не возникало. А затем "бело-синие" забили.

Пихаленок на 22-й минуте выполнил диагональ, которую Дубинчак сбросил в центр штрафной. Шапаренко поймал отскок и пробил в защитника. Затем случилось добивание от Кабаева, которое тоже накрыли. Третий отскок прилетел на линию штрафной площади в ноги Пихаленку – а тот с левой закрутил в дальний нижний. 0:1!

На 30-й минуте Захарченко мог закрыть все вопросы относительно победителя, замкнув навес с углового, однако Долгий спас Александрию. Этот момент стал последним для киевлян в первом тайме. Что наиболее важно, после него хозяева проснулись – и создали два голевых момента.

Так, на 35-й минуте подопечные Кирилла Нестеренко могли заработать пенальти. Их навес со стандарта привел к суматохе с кучей рикошетов, в завершении которой Боль пробил мимо ворот. Повтор показал, что мяч с большой вероятностью задел руку Тиаре – вот только VAR в 1/16 финала Кубка не используют. Динамо отскочило.

На 44-й же минуте Кулаков поборолся с Тиаре за вынос голкипера, выиграв верховую дель и сбросив мяч за спину центрбеку. Туда ворвался Козак, который влетел на правый край штрафной и вколотил низом – Моргун спас "бело-синих"! В конце концов, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе гостей.

Оба тренера провели замены в раздевалке. Кирилл Нестеренко вместо Мишнева выпустил Булецу, явно усилив атаку. Александр Шовковский, в свою очередь, вынужден был заменить Кабаева – возможно сказался жесткий подкат Кулакова еще на 36-й минуте, после которого пришлось звать врачей. Хай тайм как, за Динамо теперь должен был дебютировать Шола Огундана.

Уже на старте второго тайма левые вингеры (Шола и Цара) обменялись заблокированными ударами, а на 54-й минуте забить свой первый гол в официальных матчах в Украине мог Бленуце. Владислав оторвался от Боля и замкнул навес со стандарта, однако его удару головой не хватило точности.

Александрия ответила своим стандартом. Хозяева разыграли его на 57-й минуте, завершив дальним выстрелом Скорка. Даниил целил под перекладину, заставив Моргуна спасать. Так удалось заработать угловой, который и сравнял счет – Булеца закрутил мяч от флажка под ближнюю стойку! То ли благодаря рикошету от Бленуце, то ли чистым "сухим листом". 1:1!

На 66-й минуте "аграрии" могли вырваться вперед. Кулаков выполнил рывок в штрафную, обошел Тиаре и пробил с левого края под ближнюю штангу. Моргун парировал, а Динамо ответило опасным прострелом Огунданы на 68-й – Бленуце был готов замыкать, однако Боль в последний момент выбил мяч в подкате.

На 70-х минутах тренеры проводили замены, а футболисты вели игру на встречных курсах. Нерв в матче чувствовался, но завершающей фазы не хватало обоим коллективам. Следующего момента пришлось ждать аж до 83-й минуты – тогда Александрия провела целую серию острых подходов.

Сначала Булеца попытался закрутить мяч со стандарта в ворота, пробивая с острого угла. Моргун поймал сферу на линии ворот. Через несколько секунд свежий Жоанатан смещался с правого фланга в центр и нанес удар, который блокировал Тиаре – а чуть позже Цара выполнил подачу с левого фланга. Мяч едва не залетел под дальнюю штангу!

И тут сработало старое футбольное правило. И замены Александра Шовковского. На 85-й минуте Биловар выдал передачу в зону перед штрафной, где классно открылся Буяльский – Виталия выпустили за шесть минут до этого.

Капитан киевлян в касание разрезал оборону, запустив Волошина в периметр, а тот выполнил прострел. Бленуце пропустил мяч на Шолу, а тот выстрелил с отскоком от газона. Сфера залетела в ближнюю девятку! 1:2! Этот гол оказался победным, хотя Александрия до последнего пыталась наваливаться ради камбэка. Динамо шагает в 1/8 финала Кубка!