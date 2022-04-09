Динамо в своих соцсетях опубликовало видеоанонс предстоящего поединка против Легии.

Динамо начало продажу билетов на матч с Легией – известны цены и приятный бонус перед игрой

"Во время величайшей храбрости война пришла в каждый город, каждое село и каждое сердце. Футбольная страна борется за мир со всей силой. Борьба за справедливость! Наш народ не победить", – сказали в ролике Георгий Бущан, Илья Забарный и Денис Бойко.

Напомним, благотворительная игра состоится во вторник, 12 апреля, на стадионе Легии в Варшаве. Начало встречи в 21:30. Этот поединок станет первым из серии благотворительных мероприятий, цель которых – сбор средств для поддержки Украины.

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