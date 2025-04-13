"Подлый удар по гражданским в Сумах, десятки убитых и раненых. Удар двумя баллистическими ракетами по центру города. Удар, единственной целью которого была смерть и только смерть украинцев. Мы живем в такое время, что украинцев убивают каждый день. На фронте и в тылу, с воздуха и моря, ракетами и дронами, снарядами и пулями. Это не может стать рутиной, к этому невозможно привыкнуть, это должно прекратиться.

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Футбольный клуб Динамо (Киев) в очередной раз обращается к мировому сообществу. Помогите нашей стране защитить себя, помогите остановить эту зверскую орду, которая умеет только убивать и калечить людей. Поддержите усилия украинцев и нашу отчаянную борьбу за существование страны. К сожалению, дипломатия со стороны России выглядит именно так, как мы увидели это сегодня. Оружие и финансовая поддержка - вот что поможет Украине, а уже потом придет дипломатия.

Наши искренние соболезнования близким погибших в Сумах и во всех других городах Украины, где каждый день россияне убивают наших земляков", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Динамо.

Напомним, 13 апреля РФ нанесла удар баллистическими ракетами по центру Сум. В результате атаки врага 32 человека погибли, более 80 ранены.

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