Динамо – Спарта: Соль теряет дебютный гол, эффектные забитые мячи, травма Пиварича и первое поражение

Киевское Динамо завершило первый сбор в Марбелье боевым поражением от пражской Спарты. Виктор Цыганков и Ахмед Алибеков красивыми голами не спасли команду Хацкевича от первой неудачи в 2019-м году.

Товарищеский матч. Марбелья 2019

Динамо – Спарта – 2:3

Голы: Цыганков, 47, Алибеков, 64 – Тетте, 17 Станчу, 45+1, Гложек, 81

Динамо вышло в стартовом составе, который имеет все шансы на жизнь против Олимпиакоса или поединках УПЛ. В центре защиты Бурда и Кадар, Миколенко и Кендзера – на флангах. В центре полузащиты Буяльский и Шепелев отвечают за опорную зону, Шапаренко ближе к нападению. Атакующее трио составили справа налево Цыганков, Соль и Вербич. Лишь в воротах можно говорить об определенных экспериментах – Бущан выходит вместо Бойко, и такой вариант сложно представить в ключевых играх.

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Испанский новичок классно положил мяч в сетку, в касание с лета замкнув мягкий навес партнера. Судьи зафиксировали более чем сомнительный офсайд и забрали у Франа дебютный гол за Динамо. Вербич классно прошел нескольких оппонентов, отдал на Буяльского, который кивнул на Шапаренко – неплохой удар, но рядом со штангой. Спарта забила на 17-й минуте фактически из ничего. Рикошеты от Бурды и Буяльского выводят Тетте на Бущана – расстрельный выстрел в упор. Цыганков обязан был сравнивать после классного разрезного паса Шапаренко. Однако Виктор сначала попытался отдать Солю на пустые ворота – защитники заблокировали, а потом уже сам не смог переиграть вратаря.

Кадар показал, что обладает мощным ударом метров с 35, а Соль с не самой удобной позиции пробил из пределов штрафной выше. Фран в целом неплохо открывался и работал в комбинациях, но слишком мало получал таких передач под удар, чтобы не нужно было лишний раз подстраиваться. А уже в компенсированное время Станчу со штрафного эффектно положил мяч в верхний вратарский угол. Спарта забила из обеих прицельных ударов. Динамо упустило сразу 3 попытки.

После перерыва Цыганков отдал на ход Кендзере, а тот упал на границе со штрафной. Капитан Динамо сам и решил пробить. Цыганков классно перебросил стенку – вратарь даже не шелохнулся. Второй гол Виктора в 2019-м. Отметим, что в перерыве пара центрхавов полностью изменилась: Андриевский и Че Че пришли на смену Буяльскому и Шепелеву. Бойко же поменял Бущана. Шапаренко после удачного отбора Вербича нашел дыру в центре защиты, однако Соль затормозил и потерял возможность выйти на свидание с кипером. Дело завершилась угловым, после которого Бурда с нескольких метров не попал.

После 60-й Динамо поменяло остальных игроков состава, который играл в первом тайме. На поле вышли Ахмед Алибеков, Йосип Пиварич, Артем Шабанов, Витор Буэно, Сидклей, Никита Кравченко, Владислав Супряга и Евгений Смирный. Именно Алибеков, который вышел в центр защиты, подключился в атаку и сравнял счет бешеным дальним ударом.

Интересно, что на 77-й минуте Кравченко, который не отыграл и 20 минут, поменял Русин. А на 81-й сначала Смирный позволил подать с левого фланга, а затем Шабанов дал Гложеку, который вышел на замену расстрелять Бойко с близкой дистанции. Чехи вновь повели. Впоследствии Пиварич, которому после серии замен досталась капитанская повязка, получил травму, упав на ровном месте. Йосип долго не мог подняться на ноги и покинул поле в муках. Вместо вице-чемпиона мира вышел Денис Попов. После разгрома Бохума и ничьей со Стяуа настало поражение от Спарты – Динамо с полным комплектом результатов завершает первый сбор.

Соль, Цыганков, Вербич, Шапаренко – с этого должно что-то получиться

Динамовская атака показала проблески того, как должна выглядеть команда, умеющая забивать голы и переводить победы в конвейер. Соль имел все шансы, чтобы забить дебютный гол, но сначала дважды забрался в положение вне игры (хотя в моменте с взятием ворот показалось, что как минимум не опережал последнего соперника), а затем то ли не поверил своему счастью, то ли уже отчаялся получить идеальную передачу и не вовремя среагировал на крутой пас Шапаренко. Последний очень понравился своей заточенностью на острые передачи. Партнеры должны были минимум дважды сделать Николая автором голевого паса, но не срослось.

Вербич и Цыганков, как всегда, заводят игру своими индивидуальными действиями и фланговыми проходами. Сейчас они остаются основой атакующего огня. Из положительного отметим тот момент, что Фран наконец не только отходил в середину поля, но и активно поддерживал работу атаки в финальной трети поля. По крайней мере вспомнить хоть что-то подобное от Супряги и Русина после перерыва - сверхтяжелая задача. Соль начал получать пасы там, где забивает чаще всего. Выигрывал верховую борьбу, держал темп игрой в касание, пытался бить при первой же возможности. Мало, но будет больше. После нынешнего трейлера смотреть официальное кино уже не так страшно, как после Стяуа.

Вратари не спасают, защита привозит, слабая альтернатива

Спарта зимой набрала невероятный ход - пражане выиграли все 5 своих спаррингов. В матче с Динамо все могло сложиться по-другому. Однако Бущан и Бойко пропустили едва ли не со всех ударов в створ от чехов, а динамовцы свои моменты упускали, забивая только после индивидуальных действий. Нельзя сказать, что эти взятия ворот абсолютно на совести киевских киперов, но и рассчитывать на спасение команда не могла. Хотя бы на такое, как в первой половине, когда вратарь Спарты дважды не дал забить Цыганкову, вовремя выйдя из ворот. Печальная тенденция продолжается, если вспомнить еще и странный пропущенный гол от Стяуа.

Шабанов, Кадар и Бурда приложились к двум голам соперника. Защита Динамо выглядит слишком гостеприимной. Еще одна проблема - найти оптимальное сочетание полузащитников в центре поля. Во-первых, их настолько много, что даже тем же Гармашу и Сидорчуку не нашлось места на поле при всех численных заменах. Во-вторых, все (и молодые, и опытные) центральные хавбеки страдают нестабильностью.

Возвращаясь к обороне. На правом фланге, когда нет Кендзеры, наступает настоящая пропасть. Слева альтернативы Миколенко тоже не видно. Оба понравились уверенностью, динамикой и прежде всего игрой на атаку. Когда говорят об усталости от сборов в качестве объяснения неудачных результатов, всегда интересно, почему некоторых игроков она не касается. Виталий и Томаш - из таких. Пиварич снова травмировался. На равнейшем месте. Это выглядело жутко. Трансфер в Бетис или куда там под серьезной угрозой.

Динамо стало самым успешным украинским клубом в рейтинге IFFHS, Шахтер существенно опустился, сенсационный лидер