Динамо проиграло Кишварде (0:2) в товарищеском матче во время сборов в Австрии. Результат и обзор матча – смотрите на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Кишварда – 0:2

Голы: Йорданов, 24, Матанович, 71

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Александр Шовковский выпустил на первый спарринг-матч достаточно экспериментальный состав с достаточным количеством молодых игроков. Стоит отметить дебют Анхеля Торреса.

Киевляне с первых минут показали, что будут придерживать мяч больше соперника. Уже на 5 минуте Динамо заработало право пробить угловой, Саленко не попал в створ. Роман спустя некоторое время сделал классную разрезную передачу на Кабаева. Владислав то ли простреливал, или делал пас, но момент упустил.

Первый тревожный звоночек для киевлян пришел после быстрой атаки. Йорданов проскользнул за спины защитников, забил. Моргуна спас свисток арбитра из-за офсайда. В другом моменте голкипер Динамо классно выбил мяч кулаком.

В первом тайме Саленко был достаточно активным, но периодически допускал ошибки. Что касается Анхеля Торреса, то он тратил много времени перед тем, как принять решение по передаче.

На 24 минуте уже Динамо не удержало Йорданова. После подачи от партнера игрок Кишварда головой переправил мяч в ворота. Захарченко в эпизоде немного растерялся и оставил нападающего без опеки на секунду. Этого было достаточно.

После перерыва Александр Шовковский провел ряд замен. На поле появились Ярмоленко, Шапаренко, Дячук, Пихаленок, Биловар, Михайленко, Гусев, Пономаренко, Задорожный и Игнатенко

Ярмоленко в начале второго тайма сделал классный заброс на Осипенко, но тот пробил неудачно. Динамо испытывало огромные трудности в атаке. Киевлянам было очень трудно создавать моменты у ворот соперника, а во втором тайме попытки команды Шовковского подойти к воротам соперника и пробить можно было пересчитать по пальцам.

На 71 минуте Игнатенко привез пенальти, сбив игрока венгерской команды. Арбитр без раздумий указал на отметку. 0:2! Киевляне пытались что-то создать у ворот венгров, но особой остроты не было. На 89 минуте Биловар имел шанс отыграть один мяч. Впрочем, пробил неудачно.

В итоге Динамо проиграло 0:2. Завтра, 6 июля, команды сыграют во второй раз.

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