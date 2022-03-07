Динамо профинансирует детские дома и больницы, помогающие раненым
Киевский гранд решил заниматься хорошим делом в тылу, пока наши защитники и защитницы защищают Украину от российского нашествия.
Динамо начало благотворительное финансирование больниц, помогающих раненым во время войны, информирует пресс-служба клуба.
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В то время, когда многим не хватает воды, продуктов и медикаментов, киевляне решили начать реализацию гуманитарной помощи нашим больницам. Также программа предусматривает финансовую поддержку детских домов.
Заметим, сегодня уже 12-й день войны с русскими орками. Вооруженные силы Украины и территориальная оборона мужественно отстаивают каждый клочок нашей земли, а планы оккупанта проваливаются.
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