Киевский гранд решил заниматься хорошим делом в тылу, пока наши защитники и защитницы защищают Украину от российского нашествия.

Динамо начало благотворительное финансирование больниц, помогающих раненым во время войны, информирует пресс-служба клуба.

Срна пытается вывезти детей из Академии Шахтера – помогают премьер и вице-премьер Хорватии

В то время, когда многим не хватает воды, продуктов и медикаментов, киевляне решили начать реализацию гуманитарной помощи нашим больницам. Также программа предусматривает финансовую поддержку детских домов.

Заметим, сегодня уже 12-й день войны с русскими орками. Вооруженные силы Украины и территориальная оборона мужественно отстаивают каждый клочок нашей земли, а планы оккупанта проваливаются.