"В очередной адресной помощи нуждалась военная часть А7301, боевые части которой выполняют задачи по защите и обороне на востоке нашей страны, принимая непосредственное участие в освобождении от российских захватчиков населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

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Командир воинской части подполковник И. Шепетин обратился к президенту Динамо Игорю Суркису с просьбой в случае возможности оказать благотворительную помощь части в виде дронов MAVIC3 и систем связи Starlink, которые крайне необходимы на передовой для успешного выполнения поставленных задач. Футбольный клуб Динамо оперативно отреагировал на обращение военных. Покупка необходимого оборудования была профинансирована, и оно в ближайшее время поступит в распоряжение воинской части", – говорится на официальном сайте "бело-синих".

Напомним, футбольные баталии Динамо в этом году завершились 30 ноября разгромной победой над Металлистом (3:0).

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