Впрочем, за подписание 21-летнего футболиста киевлянам придется побороться с тремя неназванными клубами Лиги 1, сообщает Foot Mercato.

Также за молодым игроком следят болгарские Лудогорец и ЦСКА, английский Престон, турецкий Фенербахче, российский Спартак и несколько клубов Персидского залива. Ранее сообщалось, что Динамо и ЛНЗ отказались от трансфера Сума из-за требований Зиры, которая хотела получить около 1 миллиона евро за своего игрока.

К слову, в текущем сезоне Салифу Сума провел 35 матчей за клуб, забил 11 голов и отдал 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость гвинейского полузащитника в 850 тысяч евро.

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