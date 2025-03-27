Мухаррем Яшари продолжает оставаться в центре внимания киевского Динамо, которое проявляет интерес к услугам футболиста, сообщает Markaj News.

Динамо хотело подписать самого результативного легионера УПЛ – клуб-середняк отказал киевлянам и установил серьезный ценник

Кроме того, по информации источника, швейцарский Сьон также рассматривает возможность подписания игрока.

Ранее появлялась информация, что Динамо планировало арендовать Яшари на ближайший период, однако ЛНЗ не отпустил косовца.

Напомним, Мухаррем Яшари перешел в ЛНЗ в январе 2024 года из косовской Дриты за 50 тысяч евро. В текущем сезоне полузащитник провел 21 матч за клуб, забил 5 голов и отдал 7 ассистов. Контракт Яшари с ЛНЗ подписан до 31 декабря 2026 года.

Сейчас черкасский клуб занимает 10 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков.

BREAKING



LNZ Cherkasy midfielder, Muharrem Jashari , is being monitored by Premier Liga giants, Dynamo Kyiv and Super League side, FC Sion.



The 27 year-old has featured in 20 league matches this season, contributing to 5 goals and 6 assists.



A source close… pic.twitter.com/srH17aQZZI — Markaj News (@MarkajTopNews) March 26, 2025

Рух обыграл представителя Первой лиги, ЛНЗ победил Левый Берег: спарринги клубов УПЛ