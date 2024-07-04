Журналист Игорь Бурбас сообщил о борьбе за таланта СК Днепр-1 Рамика Гаджиева.

Динамо начало переговоры с СК Днепр-1 о подписании уже третьего игрока днепрян этим летом – Рамика Гаджиева, информирует Игорь Бурбас.

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Днепряне оценивают своего 18-летнего таланта в немаленькую сумму, однако более конкретной информации не приводят. Также Гаджиева якобы хочет Полесье – Имад Ашур лично знаком с возможностями вингера. Впрочем, до конкретного предложения дело не доходило.

Добавим, что Гаджиев провел за СК Днепр-1 8 матчей в прошлом сезоне, отметившись 1 голом – победным в ворота Кривбасса.

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