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Динамо продолжает интересоваться румынским хавбеком Олару

09:28 194 Читати українською
Динамо продолжает интересоваться румынским хавбеком Олару
Дариус Олару (слева) / фото: ФК Газ-Метан

Полузащитник румынского Газ-Метана Дариус Олару продолжает интересовать киевское Динамо.

Динамо заинтересовано в подписании атакующего хавбека Газ-Метана Дариуса Олару. Киевский клуб следит за полузащитником уже несколько месяцев, сообщает Digi Sport.

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Интересно, что в сентябре уже сообщалось о заинтересованности Динамо в подписании игрока. В ближайшее время киевский клуб может сделать конкретное предложение по трансферу футболиста.

Также интерес к Олару проявляет Стяуа, который ранее уже даже согласовал предварительный контракт с игроком. Впрочем, по неизвестным причинам трансфер так и не состоялся.

20-летний Олару является воспитанник Газ-Метана. В сезоне 2018/19 в активе хавбека 1 гол в 14 матчах. Трансферная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро (данные Transfermarkt). а его контракт действует до лета 2021 года.

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