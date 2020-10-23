Новый контракт Кендзёры с "бело-синими" рассчитан до лета 2024 года.

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"У Кендзёры заканчивался контракт летом следующего года, и мы продлили соглашение. Томаш – это один из наших ведущих футболистов, опытный исполнитель, игрок национальной сборной Польши.

Самое приятное, что инициатива исходила обоюдно и от меня, и от него. Мы очень быстро договорились и подписали четырехлетнее соглашение без каких-либо проволочек. Желаю ему всяческих успехов, чтобы он прогрессировал и приносил пользу киевскому Динамо", – поделился президент Динамо Игорь Суркис в комментарии официальному сайту киевлян.

Напомним, поляк является воспитанником Леха, из которого перешел в Динамо в 2017 году. В общем, Кендзёра провел 129 матчей в составе киевлян, записав в свой актив 5 голов и 16 ассистов.

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