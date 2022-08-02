Предыдущий контракт центрбека с Динамо был рассчитан еще на год, но клуб решил сохранить опытного защитника.

Динамо отдаст Заре минимум двух игроков за Кабаева – известны фамилии

"Сейчас Динамо продлило с ним контракт, за что хотел бы выразить им огромное уважение и благодарность, потому что все-таки Никита очень много пропустил из-за травмы и не играл. Однако Динамо, тем не менее, после такого перерыва предложило ему контракт с хорошими условиями.

Скажем, они не оставили его на улице, если так можно говорить. Если бы Динамо даже поступило по-другому, у Никиты в любом случае было бы все нормально, и без команды он бы не остался", – рассказал Александр Яковенко (агент динамовца) в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Бурда является воспитанником Динамо, но регулярно страдает от травм. В официальных матчах Никита не играл больше двух лет – в последний раз он появлялся на поле в поединке чемпионата Украины еще в июле 2020-го.

Розквіт на арені Термінатора, творець сучасного успіху без руки, копія Холанда – хто стоїть на шляху Динамо до ЛЧ