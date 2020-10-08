Киевский клуб продлил соглашение со своим хавбеком – с приходом Луческу он стал игроком основной обоймы.

Полузащитник Александр Андриевский продлил контракт с киевским Динамо.

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Новое соглашение 26-летнего хавбека с командой Луческу будет действовать до 2025 года, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Напомним, Андриевский выступал за молодежные команды Динамо и Металлиста. Профессиональную карьеру футболиста начал именно в харьковском клубе в 2012 году, за который и дебютировал в УПЛ.

В марте 2015-го присоединился к лагерю Динамо, откуда отправлялся в аренду в одесский Черноморец и луганскую Зарю. В текущем сезоне провел за "сине-белых" 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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