Динамо продлило карантин – на этот раз сроки увеличены в разы

Игроки столичного гранда еще не скоро вернутся к тренировкам в общей группе.
В связи с пандемией руководство Динамо приняло решение продлить карантинные мероприятия до 24 апреля, сообщает официальный сайт клуба.
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Напомним, именно до этой даты украинское правительство ввело карантин по всей стране. Прогнозируется, что ограничения со временем могут быть продлены ориентировочно до середины мая.
"Руководство и тренерский штаб Динамо ожидают от футболистов клуба обязательного соблюдения новых правил карантина и выполнения индивидуальных тренировок", – добавили в пресс-службе.
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