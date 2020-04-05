toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо продлило карантин – на этот раз сроки увеличены в разы

17:39 123 Читати українською
Динамо продлило карантин – на этот раз сроки увеличены в разы
Кендзера и Вербич / Фото ФК Динамо

Игроки столичного гранда еще не скоро вернутся к тренировкам в общей группе.

В связи с пандемией руководство Динамо приняло решение продлить карантинные мероприятия до 24 апреля, сообщает официальный сайт клуба.

"Сейчас будут разговоры, мол, я ищу себе оправдания": Михайличенко возмущен несвоевременной остановкой УПЛ

Напомним, именно до этой даты украинское правительство ввело карантин по всей стране. Прогнозируется, что ограничения со временем могут быть продлены ориентировочно до середины мая.

"Руководство и тренерский штаб Динамо ожидают от футболистов клуба обязательного соблюдения новых правил карантина и выполнения индивидуальных тренировок", – добавили в пресс-службе.

"Динамо реально трималося на Лужному": дружба із легендарним капітаном, комуніст Блохін і сюрприз від Шеви

blog_ava
Трудно уважать Сарри после того, что он сделал, – Кэхилл
10:32
324
Теги
Динамо Киев Динамо Киев коронавирус УПЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
30
мин
Амьен
21:00
Ренн
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук