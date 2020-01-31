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Динамо продало Самбрано в Бока Хуниорс

31 января 23:15 147 Читати українською
Динамо продало Самбрано в Бока Хуниорс
Карлос Самбрано / ФК Динамо Киев

"Бело-синие" достигли согласия с аргентинским Бока Хуниорс по трансферу защитника сборной Перу.

30-летний защитник перешел в клуб из Буэнос-Айреса на постоянной основе, информирует официальный сайт Динамо. Стороны договорились не разглашать финансовые детали сделки.

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Напомним, что перуанец присоединился к киевскому Динамо в январе 2018 года, но так и не сыграл ни одного официального матча за "бело-синих". В сезоне 2018/19 киевляне отдавали его в аренду швейцарскому Базелю.

К слову, Бока Хуниорс сейчас занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, отставая от своего принципиального соперника, Ривер Плейта, на 3 очка.

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