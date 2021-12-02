Динамо было среди клубов, интересовавшихся 42-летним португальцем, утверждает UOL.

Динамо реалізувало велику мрію Вітінью

Феррейра удачно работает во главе Палмейраса, выиграв последний Копа Либертадорес. Контракт тренера с "вердао" рассчитан до конца 2022 года, однако уже сейчас у него был ряд предложений. Компанию Динамо составляли Аль-Райян, Аль-Наср, Фенербахче и Бордо.

Впрочем, всем претендентам Феррейра отказал, поскольку имеет еще более привлекательную перспективу. Португальца считают кандидатом на замену Марсело Бьелсе, у которого складывается очень тяжелый сезон с Лидсом.

Экс-легионеры Динамо и Шахтера выиграли Копа Либертадорес – Палмейрас защитил титул в бразильской битве с Фламенго