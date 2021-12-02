Динамо приписывают поиски замены Луческу – победитель Копа Либертадорес отказал киевлянам
Наставник Палмейраса Абель Феррейра имеет серьезный спрос в Европе.
Динамо было среди клубов, интересовавшихся 42-летним португальцем, утверждает UOL.
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Феррейра удачно работает во главе Палмейраса, выиграв последний Копа Либертадорес. Контракт тренера с "вердао" рассчитан до конца 2022 года, однако уже сейчас у него был ряд предложений. Компанию Динамо составляли Аль-Райян, Аль-Наср, Фенербахче и Бордо.
Впрочем, всем претендентам Феррейра отказал, поскольку имеет еще более привлекательную перспективу. Португальца считают кандидатом на замену Марсело Бьелсе, у которого складывается очень тяжелый сезон с Лидсом.
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