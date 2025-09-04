Киевское Динамо долго следило за выступлениями Владислава Бленуце и смогло подписать форварда за гораздо более дешевую сумму, чем сообщалось ранее.

“Хотелось бы рассказать чуть больше о румынском новичке Динамо Бленуце. Однозначно, Владислав, как бы сейчас кто-то не иронизировал, один из самых статусных трансферов ”на вход“ киевлян за последние несколько лет. Он относительно молод, забивной, имеет опыт игры на хорошем уровне и воспитывался в Италии – это уже факторы, которые говорят в пользу футболиста.

Однако едва ли не главным фактором является то, что киевляне вели Бленуце почти год, собирали по нему информацию, наблюдали за его развитием и возможностью приобретения. Это тот случай, когда был действительно скаутинг, а не казино. Как говорят наши источники, важным компонентом в выборе румына была удачная характеристика, предоставленная самим Мирчей Луческу.

Хотя сам трансфер мог и не состояться. Наши румынские коллеги утверждают, что переговоры были непростые, ведь руководство Университати Крайови, скажем, не самое адекватное, что отображается и на судьбе самого клуба. Переход несколько раз срывался, даже едва и не в день трансфера. Поэтому сам факт подписания – уже успех. И сумма трансфера тоже должна быть успехом, ведь те 2,5 млн евро, о которых писали СМИ, не отражают реальность. Речь идет о сумме в районе 1 млн.

И главное в этой истории, что Динамо приобрело форварда, которого они стилистически хотели! Еще раз - в клубе наконец-то начали обращать внимание на стилистику! Он достаточно крепкий, прекрасно играет на втором этаже, цепляется за мячи и может быть эффективным при ограниченном пространстве. Имеет неплохой удар и отрабатывает на оборону.

Относительно политической позиции игрока – все вопросы должны быть озвучены и получены публичные объяснения со стороны клуба и футболиста. Не хочется видеть репосты всякой сволочи на страницах игроков киевского Динамо. Поэтому здесь пока рано ставить точку", – сообщили в Telegram-канале Футбол с вертолета.

Напомним, что Бленуце на своей странице в TikTok распространял немало видеороликов о болотном государстве, в частности репостил истерические нападки кремлевского пропагандиста Соловьева в сторону властей Молдовы.

