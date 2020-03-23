Динамо приобрело оборудование для киевской больницы

Столичный клуб откликнулся на просьбу Киевской городской клинической больницы №9 профинансировать приобретение медицинского оборудования, необходимого в условиях пандемии коронавируса.

"Футбольный клуб Динамо приобрел для нашей больницы полный комплект современного автоматического биохимического анализатора. Это оборудование, которое крайне необходимо больнице, особенно сейчас, во время большой нагрузки на больницы из-за пандемии COVID-19. Оно используется для обследования больных, в том числе больных инфекционными заболевания, инфицированных коронавирусом.

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Это серьезное и очень дорогостоящее оборудование, которое сама больница не может позволить себе приобрести за свой счет. Поэтому я от имени коллектива больницы и наших пациентов очень благодарен футбольному клубу Динамо за то, что эта просьба была выполнена и мы сможем использовать новейшее оборудование для нашей работы", – цитирует главного врача медицинского учреждения Михаила Валюка официальный сайт Динамо.

Во вторник, 24 марта, оборудования поступит в распоряжение медиков.

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