Нападающий Динамо Владислав Бленуце может не задержаться надолго в столице Украины.

Владислав Бленуце присоединился к Динамо в начале сентября. Как сообщает Gazeta Sporturilor, 23-летний нападающий уже зимой может покинуть киевлян.

"Не производит какого-то вау-эффекта": Вацко критически оценил скандального Бленуце

Отмечается, что руководство Динамо связалось с Луческу, объяснив специалисту, что у Бленуце мало шансов продолжить карьеру в составе чемпиона Украины.

"Мы сделаем все возможное до зимы, но его нужно продать! Его быстро внесут в список на трансфер... Вы бы нам помогли, если бы смогли поговорить с ним и объяснить ему ситуацию", – цитирует издание сообщение, которое получил Мирча Луческу.

Одной из причин называется то, что Динамо не справляется с давлением, которое возникло после того, как в соцсетях игрока обнаружили пророссийские посты. Хотя Бленуце выразил поддержку Украине, его освистали фанаты в дебютном матче за киевлян.

Владислав, до переезда в Киев, имел предложения из заграницы. Прежде всего им интересовались клубы из Румынии, Израиля, России и Саудовской Аравии.

Динамо надеется, что сможет получить хотя бы часть из потраченных на игрока средств. Заметим, что киевляне приобрели нападающего за 1,8 миллиона евро. Соглашение Бленуце с "бело-синими" действует до 2030 года.

"Минулого тижня додому потрапив, 4 дні грав у Counter-Strike": Динамо "згоріло" NAVI – забракло Забарного і Миколенка