В ходе перестройки подразделения Клуба по работе с болельщиками на работу в Динамо приглашен Богдан Лобановский – внук легендарного тренера, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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К слову, Динамо – не чужое для Богдана слово. В свое время он пробовал свои силы в футболе и учился в Академии "бело-синих" вместе с Виктором Цыганковым и Владимиром Шепелевым. Однако, не выдержав спортивной конкуренции со стороны сокурсников, решил завязать с "игрой миллионов".

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