"Рамирес обойдется в 1,75 млн. Конкуренцию Динамо выиграло у Гента, где форварда видели заменой Яремчуку.

Динамо близко к подписанию еще одного форварда – у него уже запланирован медосмотр в Киеве

В Рубин венесуэльца не взяли якобы за проваленный медосмотр. Хотя есть другая версия. Что игрок отказался отдавать половину официальной месячной зарплаты – там это обычная практика", – написал Бурбас в Twitter.

22-летний венесуэлец является игроком словацкого клуба Дунайска Стреда. По информации СМИ, уже 20 июля Рамирес пройдет медосмотр в киевском клубе.

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