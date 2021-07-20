Динамо пригласило легионера, который должен был заменить Яремчука и отказал россиянам – детали потенциального трансфера
Журналист Игорь Бурбас поделился инсайдом относительно потенциального новичка Динамо Эрика Рамиреса.
"Рамирес обойдется в 1,75 млн. Конкуренцию Динамо выиграло у Гента, где форварда видели заменой Яремчуку.
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В Рубин венесуэльца не взяли якобы за проваленный медосмотр. Хотя есть другая версия. Что игрок отказался отдавать половину официальной месячной зарплаты – там это обычная практика", – написал Бурбас в Twitter.
22-летний венесуэлец является игроком словацкого клуба Дунайска Стреда. По информации СМИ, уже 20 июля Рамирес пройдет медосмотр в киевском клубе.
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