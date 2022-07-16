"Бело-синие" начинают готовиться непосредственно к матчу квалификации Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче.

Динамо прилетело в польскую Лодзь, где предстоит сыграть поединок квалификации Лиги чемпионов с Фенербахче, сообщает официальный сайт киевлян.

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Делегация клуба прибыла в Польшу из Бельгии, где "бело-синие" сыграли заключительный матч летнего сбора против местного Антверпена (минимальное поражение киевлян 1:2 – прим.).

Добавим, что уже 20 июля Динамо сыграет первый поединок с Фенербахче на стадионе имени Владислава Крола, начало в 21:00. Ответный матч запланирован на 27 июля, начало в 20:00.

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