Киевское Динамо показало, в какой экипировке футболисты будут играть в сезоне 2024/25.

Столичный клуб не стал подавать контент порциями, а сразу презентовал домашнюю, выездную и резервную формы. Ее для Динамо уже седьмой сезон подряд изготавливает компания New Balance. "Дизайн чтит богатое культурное наследие Украины и яркий дух Киева", – утверждает пресс-служба киевлян.

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Домашняя форма Динамо имеет бело-синий дизайн, обогащенный традиционными украинскими вышиванковыми узорами с добавлением желтого цвета. Лимитированный комплект выездной формы в сине-желтых цветах, который является данью украинскому флагу.

Наиболее смелым, как и должно быть, получился третий комплект. Он имеет изумрудно-зеленый дизайн с брендингом золотого цвета. Динамо утверждает, что эта форма вдохновлена зеленой красотой киевских холмов, парков и куполами величественных киевских храмов, которые являются символами нашей столицы.

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