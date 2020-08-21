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Динамо презентовало новую выездную форму

10:15 - Читати українською
Динамо презентовало новую выездную форму
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

"Бело-синие" показали очередной комплект экипировки, в котором будут играть в сезоне-2020/21.

Фото игроков в новой выездной форме опубликовал официальный сайт Динамо.

Динамо представило нестандартную домашнюю форму на сезон 2020/21

Основными цветами остались синие и белые. Однако, если в домашнем комплекте сине-голубые полосы изображены на белом фоне, то на выездном – голубые полосы на синем. Игровая форма сезона-2020/2021 воплощает лучшие достижения спортивных технологий – ткань NB DRY быстро отводит влагу от тела и быстро высыхает, дышащее плетения на спине для лучшего теплообмена, а сама футболка имеет улучшенную аэродинамику и не мешает движениям во время матча.

Рисунок на форме по замыслу напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба. Новые футболки имеют интересную особенность, которая открывается лишь тому, кто ее оденет: девиз "Киев – это мы" на обороте, символизирующий единство команды, болельщиков и родного города.

К слову, техническим брендом Динамо остается американская компания New Balance.

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