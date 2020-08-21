Динамо презентовало новую выездную форму

Фото игроков в новой выездной форме опубликовал официальный сайт Динамо.

Динамо представило нестандартную домашнюю форму на сезон 2020/21

Основными цветами остались синие и белые. Однако, если в домашнем комплекте сине-голубые полосы изображены на белом фоне, то на выездном – голубые полосы на синем. Игровая форма сезона-2020/2021 воплощает лучшие достижения спортивных технологий – ткань NB DRY быстро отводит влагу от тела и быстро высыхает, дышащее плетения на спине для лучшего теплообмена, а сама футболка имеет улучшенную аэродинамику и не мешает движениям во время матча.

Рисунок на форме по замыслу напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба. Новые футболки имеют интересную особенность, которая открывается лишь тому, кто ее оденет: девиз "Киев – это мы" на обороте, символизирующий единство команды, болельщиков и родного города.

К слову, техническим брендом Динамо остается американская компания New Balance.

Элегантная Барса, футуристический Лондон, пиксели Дортмунда и юбилей ПСЖ – как будут выглядеть гранды в новом сезоне