Главной инновацией в новой форме "бело-синих" стало появление третьей звезды над эмблемой, сообщает официальный сайт Динамо. Дизайн новой формы вдохновлен Киевом, его граффити-культурой, ритмом улиц и многолетней поддержкой болельщиков.

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Комплекты выполнены в похожем абстрактном стиле. Домашняя форма имеет чисто белый фон с принтом, который "напоминает острые фрагменты, пиксель и тени киевских граффити". Выездной комплект выполнен в синем цвете с таким же принтом. Также осталась и третья форма – изумрудно-зеленая с брендингом золотого цвета. В новом дизайне изготовлены и вратарские комплекты – в черном, сером и желтом цветах.

"Эта форма – больше, чем экипировка. Это наше уважение к городу, фанатов и многолетней истории любимого клуба. Мы хотим, чтобы каждый, кто ее наденет, чувствовал гордость за Киев и Динамо", – поделился мыслями Андрей Ярмоленко в комментарии пресс-службе клуба.

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