Динамо может оформить еще один трансфер на вход до закрытия окна.

Киевляне оказались среди претендентов на полузащитника Бенфики Габриэла, сообщает A Bola.

Динамо и Шахтер определились с местом проведения домашних матчей Лиги чемпионов

Бразилец не входит в планы Жорже Жезуша, поэтому его предложили сразу 5 клубам. Кроме Динамо, это Сан-Паулу, Интернасьонал, Атлетико Паранаэнсе и Валенсия. В прошлом сезоне 27-летний Габриэл провел 32 матча, в которых отметился одним голом и 4 ассистами.

Хочешь почувствовать настоящую футбольную атмосферу? Пригласи друзей и устрой домашний просмотр топовых матчей Лиги чемпионов за бокалом Żubrówka. Żubrówka – открой легенду! Для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka тут.

Напомним, Бенфика Романа Яремчука является соперником Динамо в группе Лиги чемпионов.

Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину