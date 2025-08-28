Динамо летом намерено усилить линию полузащиты. Киевляне заинтересовались хавбеком Санкт-Галлена Михаилом Стевановичем, как сообщает 4-4-2.com.

По информации источника сумма трансфера будет колебаться от 500 тысяч евро до 1,5 млн. За 23-летним сербом следят также представители из России, Италии и второго испанского дивизиона. Санкт-Галлен готов продать полузащитника, поскольку он пока не является основным игроком команды.

Михаил Стеванович – находился в академиях Базеля и Люцерна, а затем перебрался в Санкт-Галлен, за который сыграл в 75 матчах, забив семь голов и отдав три ассиста. Контракт хавбека с клубом действует до 2029 года.

